南山中學於12月24日、耶誕前夕，在中和四號公園的國立台灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演。（南山中學提供）

南山中學於12月24日、耶誕前夕，在中和四號公園的國立台灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演。（南山中學提供）

南山中學於12月24日、耶誕前夕，在中和四號公園的國立台灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演。（南山中學提供）

南山中學於12月24日、耶誕前夕，在中和四號公園的國立台灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演。（南山中學提供）

南山中學於12月24日、耶誕前夕，在中和四號公園的國立台灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演，邀請中和高中、北一女中、永平高中、再興中學、成功高中、育成高中、明倫高中、松山高中、板橋高中、海山高中、清水高中、復興商工、華江高中、南山中學等共計14所新北市、台北市高中職學校等44個社團歡樂演出。

南山中學社聯會總幹事周宣穎同學表示，非常感謝林德福立委、羅文崇議員、游輝宂議員、連斐璠議員主任、新北市警察局中和分局林柏宏副局長等到場支持。

南山中學反毒公演從2001年辦理至今已滿21年，其中未曾因疫情中斷，今年的活動主題「將反毒寫成我們」，來自歌手林俊傑的「將故事寫成我們」為靈感，以一家人共創的回憶與情感，來象徵高中社團成員彼此年少無猜的青春年華，共同為了精采的演出而奮力練習，同時堅定信念拒絕傷身且令人喪志的毒品接近我們。為了彰顯主題，活動安排在3點由各校代表共同發出反毒宣示，呼籲同學不要透過毒品逃避課業壓力，也不要透過毒品來贏得同儕的認同，希望透過反毒公演的正向展現，讓學生們在高中生活中留下有意義又難忘的回憶。

南山中學蔡銘城校長表示，連續21年辦理公演相當不容易，尤其看到學生們頂著寒冷的低溫自發策畫、主辦，每個環節都能有條理的鋪陳，充分展現自己的潛能與自信心，真的很感動。

公演從中午12點半至晚上9點，以歌唱、話劇、樂器演奏及熱力四射的舞蹈、手語演出、花式籃球、阿卡貝拉和聲重唱等特殊才藝接力演出，精彩歡樂，現場免門票並提供週邊商家的折價卷索取，各校學生、家長、民眾也都到場給予演出同學掌聲與支持，活動展現受參與者肯定及讚賞。