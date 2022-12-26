大陸疫情持續升溫，公衛學者警告，當確診數大幅增加，恐出現全新變異株。中央流行疫情指揮中心今天公布最新病毒基因定序結果，共完成7例大陸境外移入個案之定序，其中5例為BA.5.2，另外2例為BF.7，和對岸公布的變異株情形類似，目前尚未發現新變異株。

指揮中心上周共完成33例本土、53例境外移入的基因定序，皆以BA.5為主流變異株。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，本土仍以BA.5為主流，占比82％；第二名是BA.2.75，占比12％，BQ.1、BF.7各佔比3％；境外移入方面，BA.5占比37％，BA.2.75占比32％，BQ.1占比15％，而XBB和BF.7各佔比8％。

大陸疫情持續升溫，專家擔心，當確診人數大增，可能出現全新的變異株。羅一鈞表示，今天公布的53例境外移入個案定序中，共有7例來自大陸，其中BA.5.2佔5例、BF.7佔2例，目前未發現其他新變異株。

指揮中心統計，今年累計驗BQ.1本土8例、境外29例，XBB本土3例、境外25例，BF.7本土3例、境外10例。羅一鈞指出，BF.7是目前大陸主流變異株之一，另一個流行株為BA.5.2，主要在北京周圍，仍會嚴密監視，以防有新變異株出現時，能夠盡快發現。