近日《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網友最在意的轉職條件。調查發現除了薪資之外，「職場溝通無障礙」和「員工培訓規劃」分別位居轉職者最在意的工作條件的第2、第3名！

良好的交流風氣 破除「藏招」文化

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，公司團隊的交流風氣若是不盛行，往往會導致職場溝通不順暢，員工就容易有做白工、工作節奏不順的情況。「團隊交流風氣」的職場條件對資訊人才來說，更是至關重要的一環。隨著資訊開發日趨複雜、往往需要跨部門的溝通與協作。

塗振宏也點出，在資訊領域中，偶爾會出現工程師「藏招」的職場現象。部分工程師或資訊人才可能會因為擔心自己的技術被人「偷學」，而不願意分享技術給他人。「乍看之下，公司不能沒有你，但這也代表所有工作只能壓在你身上。長久下來，往往會對員工造成不健康的影響。」塗振宏更指出，職場中若是人人藏招，也就喪失了從交流中自我成長、優化專業技術的機會。

為了促進員工之間的交流，永慶房屋的資訊團隊定期舉辦「技術交流分享會」，由講師或同仁分享最新接觸的觀念和技術，以及正在開發中的專案。塗振宏表示，資訊團隊的成員們不僅能夠獲取最新的知識和技術，也能從其他人的回饋中，為自己的專案找到可能的漏洞和更好的解決方法！隨著技術交流分享會的定期舉辦，團隊成員在工作上若是遇到問題，不僅其他夥伴、甚至跨部門的成員，都很樂意隨時提供協助。

職場培訓幫助員工接軌新工作 員工表現更佳！

除了「團隊交流風氣」外，企業內部的「員工培訓規劃」同樣重要。一間公司若是員工培訓不完整，員工往往得從自身負責的專案中去學習公司標準，也沒辦法針對常見的突發狀況做應對。如此一來，員工的挫折感不但強烈，工作壓力也非常龐大。此外，對很多資訊人來說，工作不僅僅是領薪水而已，更希望從工作中自我提升，因此公司有沒有提供員工培訓非常重要。

為此，永慶房屋透過「PropTech Workshop」，以實作方式讓新人學習技術、了解公司標準、也從中學習房產資訊和知識。新人完成學習後，才會正式負責專案工作。許多永慶資訊團隊的成員表示，接受培訓後，不僅工作效率提高、成品更穩定，自己也因此更有自信！

那麼資訊人找新工作時，該如何評估新公司的交流風氣和員工培訓規劃呢？塗振宏建議，求職者面試時可以請面試官分享公司有沒有定期舉辦的技術交流會、跨部門之間如何協作、開發流程如何進行？針對員工培訓，則可請面試官分享培訓內容、時間安排以及執行方式。從這些答案中，就能對應徵公司的交流風氣和培訓計畫了解一二。塗振宏表示，永慶房屋營造良好的交流氛圍、制定完善的員工培訓計畫，歡迎想要自我提升、挑戰房產領域的資訊人才，加入永慶的行列。