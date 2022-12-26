澎湖縣政府為杜絕非法旅宿廣告攬客、違規擴大營業等不法行為，會不定時進行網路蒐證及稽查，旅遊處111年統計至12月底止，已查獲好一間客棧等10多起違法案件，總計裁罰153萬元，希望讓遊客能到澎湖旅遊，住在通過認證的合法民宿，讓大家安心住、放心玩。

澎湖縣政府表示，全球進入後疫情時代，各國陸續解封，國內入境檢疫措施也調整放寬，旅遊需求增加，預計帶動來客數及住房率。出遊住宿首要考量就是安全性，因此，選擇旅宿要慎重，通過認證才能安心住、放心玩。

統計111年民宿違規案件有好一間客棧、和木共厝民宿、棕櫚民宿、海GO藍／海夠藍民宿4家經營非法旅宿各裁罰6萬元，拾光海景民宿、晴海民宿、愛丁保國王桂冠精品旅店民宿、說故事人的小地方民宿、芸庭民宿、米克斯民宿、夢的堡壘民宿、山水彩虹堡民宿、陽光棕櫚民宿9家擴大營業各裁罰3萬元。

心苑海島、庇護所民宿、阿呆限定咖啡旅宿3家非法廣告裁罰3萬元，築夢民宿擴大營業裁罰3萬元及另址經營非法旅宿裁罰6萬元；另彩虹國際、佳昇休閒育樂非法經營賽納美休閒民宿、山水曼波休閒民宿、星語休閒民宿、信雄休閒民宿、月光沙休閒民宿等，各裁罰42萬元，共計153萬元整。

旅遊處強調，非法旅宿常藉由電商訂房平台、Facebook、Line或是電子郵件刊登廣告，聯繫交易過程不透明，產生糾紛後無法聯繫或避而不見面，遊客切勿完全相信網路刊登的廣告內容，也不要入住非法旅宿，以保障自身權益及安全。