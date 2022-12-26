48歲「小旋風」林志穎今年7月駕駛特斯拉發生車禍，造成他顱內出血、肩膀肱骨粉碎性骨折，傷勢嚴重到一度躺在加護病房10天，後來雖然歷經大大小小的手術，但日前他透露已開始全力復健，今(26日)更表示開始想念工作，同時曝光心中的最重要任務是「和大家見面」，讓粉絲看得超不捨，直喊：「先恢復健康比較重要，不管多久我們都會等你！」

林志穎出院至今已有5個月，起初他專心調養身體、鮮少對外發聲，直到10月48歲生日時才露臉慶生，接著他本月14日上傳健身照，透露自己全力復健中，更曬出鈦合金手臂的X光照，笑稱「手臂需要時間訓練」。當然他辛苦之餘，也沒忘記一路陪伴的老婆陳若儀，15日他浪漫告白：「今年對妳是非常辛苦的一年，謝謝妳為我付出的一切，希望妳能一直快樂，健健康康。」

對工作很有熱忱的林志穎，近來花時間回顧以前的作品，最近一次拍攝是他首次自導自演的廣告，今(26日)他頗有感觸說道：「看著這些側拍照，開始想念工作了，但現在最重要的任務，就是趕緊恢復和大家見面，對吧？」照片中，可見林志穎穿著筆挺西裝坐在辦公桌前，另外兩張則換上賽車服，挽起袖子、眼神非常銳利有神，讓人懷念起他在螢光幕前帥氣挺拔的昔日身影。

粉絲見到貼文，開心之餘也要他仍多保重身體，留言寫下：「先恢復健康，復健真的很重要，影響你以後的」、「等小志康復回歸」、「滿滿正能量，祝身體康復」、「復健之路一起加油」、「你是最帥的爸比」、「期待，你必須加油照顧好自己」、「人生最美好是有你在！！」