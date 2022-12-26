南韓知名男星宋仲基在26日稍早被媒體爆料正熱戀英國女友後，他便透過經紀公司HighZiumStudio高調宣布認愛，女方神級美顏也因此登上南韓各大搜尋排行榜當中。網友還發現宋仲基其實早造今年9月所舉行的《APAN Star Awards》頒獎典禮上就大方放閃，女方的真實身分及性感辣照隨後也遭到挖出，再度在網路上引發熱議。

宋仲基自從在今日稍早高調認愛英國女友後，瞬間成為網路上的熱門討論話題，還有神人網友將其他網友巧遇宋仲基女友的照片及影片拿出來對比，神出他的女友疑似是現年38歲的英國前性感女演員凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）。她不僅擁有精緻的五官、甜美的笑容，還有著凹凸有致的火辣身材，過去曾在《處女地》、《波奇亞》、《情慾三重奏》等電影中演出，演藝之路相當被看好，但已息影一陣子的她，如今改當起英文老師，過去所拍攝過的比基尼辣照仍在網路上流傳。

宋仲基女友凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）過去曾是演員。（圖／達志影像）

另外，網友更發現其實宋仲基早在今年9月的《APAN Star Awards》頒獎典禮上就曾公開放閃，他當時上台領獎發表得獎感言時，除了感謝家人外，也接著表示「還有我們親愛的凱蒂、納拉、瑪雅（Maya）和安帝斯（Antes），還有珍貴的朋友們，真的很愛大家」。因納拉是他的愛犬，所以當時大家都以為凱蒂、瑪雅和安帝斯也是他養的狗，但事實上是公開放閃女友凱蒂及她飼養的狗，凱蒂過去就曾公開在個人社群平台上，同樣遭網友們挖出，引發網友熱烈討論。不過，她自從真實身分被挖出後，除了關閉IG帳號外，推特帳號近期的訊息也幾乎清空，最後一則貼文則停留在2013年。宋仲基所屬經紀公司HighZiumStudio針對女方身分曝光一事則低調回應「無法確認」，似乎想替小倆口保留空間。