侯友宜今26日到三重區的興穀社區長照機構參加開幕活動。(黃敬文攝)

侯友宜今26日到三重區的興穀社區長照機構參加開幕活動。(黃敬文攝)

因應超高齡社會來臨，為了讓長者獲得更完善的社區照顧，新北市先是在2021年底提前達標完成60家日照(公共托老)中心，2022年再接力超前達標完成70家日間照顧(公共托老)中心，26日舉行第67-70家日間照顧(公共托老)中心開幕；新北市長侯友宜表示，4年60間日照中心的目標不但達標還超標，但台灣2025年面臨超高齡化的社會，未來希望能拚到百間。

侯友宜今(26)日到三重區的興穀社區長照機構參加開幕活動，甫宣誓就任新北市長順利展開第二任期的他顯得相當放鬆，不僅到場後看到表演的幼兒園孩童就笑顏逐開，更親自上台加入「長者樂團」充當鼓手，差點掉拍的窘況也絲毫不影響他的好心情。

開幕儀式結束後，隨即在導覽人員的陪同下前往日照中心與長者互動，還下場互相比拚，場面相當熱絡；侯友宜笑稱，孩子們逗我開心，長輩們也很開心，鼓打亂沒有關係，尤其今天天氣非常的溫暖，動看到長輩、孩子們老少共融，自己也是融入其中，真的很開心，開心最重要。

侯友宜說，高齡照顧是新北安居樂業的重大政策方向，讓長者走出家門在社區內接受日間照顧，增加自立生活能力，為家人提供喘息機會，4年前在第一任市長就任時，就提出任內要成立60家日間照顧（公共托老）中心，最後不但達標也超標，到了4年後已經拚到70間。

侯友宜指出，新北市老年人口為全台之冠，平均每月增加近3000人，據衛福部統計，國人平均餘命80.8歲，然健康平均餘命72.3歲，有長達8年處於失能或失智狀態，通常由家人肩負照顧責任，不僅個人沒有生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政極大壓力。

衛生局長陳潤秋表示，未來將持續透過公私協力及跨局處合作方式逐步邁向在2025年達成百家日間照顧中心之目標，並持續連結長照專業團隊融合校園環境建置照顧網絡，共同營造老幼共融之全齡友善照護環境，期望在超高齡社會來臨時，新北市達到安居樂業、在地老化的理想，成為一座長者幸福城市。