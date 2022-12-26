花蓮縣議會33席，國民黨含報備2人共20席，民進黨3席，民眾黨1席，無黨籍9席，議長選舉藍營看似勝券在握，但因黨內分歧，6名黨籍議員跑票，以致獲提名的吳東昇飲恨吞敗，遭排黑不提名的張峻順利蟬聯議長寶座，選後張、黃、鄭3人趕在黨紀開鍘前宣布退黨，此舉恐在黨內掀起骨牌效應，且6人黨籍遭開除後，藍營將失去長期在議會的過半優勢。

國民黨花蓮縣黨部將建請黨中央開除議長選舉6名跑票者的黨籍，屆時藍營恐失去議會過半優勢，黨團協商未來勢必將是議會運作重點。（羅亦晽攝）

縣黨部主委張逸華表示，國民黨過去4年在議會擁有過半優勢，但也顯現出弱勢，議長跟民進黨議員相唱和，造成縣府團隊重要政策受挫，現在國民黨在議會未過半，但各黨也都沒過半，黨團協商未來勢必會是縣議會的運作重點。

花蓮議長選戰，力拚連任的議長張峻因涉賄遭國民黨縣黨部以排黑條款不予提名，改提名吳東昇角逐，並祭出黨紀嚴防跑票，不過25日2輪投票，張峻最後以17票驚險過半蟬聯議長寶座，其中包含藍營6票、綠營3票。

藍營6名跑票議員，分別為張峻、黃馨、鄭寶秀、謝國榮、周駿宥及程美蓮，其中，張、黃與鄭3人選後相繼宣布退黨，但張逸華說，退黨需報黨中央核定，在核定前仍是黨員，並待考紀會祭出黨紀處分，但為嚴明黨紀，縣黨部將建請黨中央針對6位黨籍議員跑票行為，予以開除黨籍。

此外，副議長選舉中，國民黨徐雪玉首輪以14票位居第一，民眾黨傅國淵則是13票位處第二，但因票數過半，進入第二輪，徐最後獲得15票，傅13票，藍營以2票些微差距成功拿下副議長，由於民眾黨在議會僅1席次，加上初登場就拿下13張票，引發各界議論。

張逸華以「政治照妖鏡」形容副議長選舉，並直指傅國淵應在其中最有感觸，民進黨的選票可挺張峻，怎麼卻不投給他呢？不過張也認為，正副議長選舉除能觀察國民黨有哪些議員黨性不堅定外，更可看出有心人士玩弄政治的手段，令人不勝唏噓。