晶圓代工龍頭廠台積電赴海外投資設廠持續引發各界關注，宏碁集團創辦人施振榮近日受訪時，呼應了先前台積電總裁魏哲家先前接連於蘭成講座及玉山科技協會上的演講內容，指出台積電赴海外設廠可視為是把台灣的國力延伸到國際，「台灣存在的價值就是對全世界做服務」。

針對台灣人才因此被派駐至美國，他也進一步表示，從台積電來看，這些赴美的人才主要是作為培訓當地人才的種子，人數上有限，且半導體製造多已自動化，所以不用擔心人才外流的問題。 施振榮近日接受電視台節目訪問時表示，經濟循環與供需相關，而供需又和投資及需求有關。以半導體產業來說，廠商常在景氣好的時候做了過多投資，但若市場沒有起來就會供過於求，進而導致產品降價、開始另一個景氣的循環。

他以過去在半導體產業一不成文的定律為例，就是在奧林匹克年一定會缺貨，也就是每四年會有一個循環。此回因為COVID-19疫情帶動在家上班、上課的急性需求，及後來的俄烏戰爭等因素影響，很多廠商為了搶貨、重複下單，激增的需求讓業者又再加碼投資，也因此造成供過於求的現象。

但施振榮也表示，這是正常的景氣循環，一定會慢慢調整回來。所以經營半導體事業，最重要的就是要用長期的思維來思考這個問題。

近期台積電在多方的考量之下赴美設廠，後續也引發外界擔憂台灣將面臨人才外流的循擊，對此，碩士時主修半導體、首份工作也在半導體領域的施振榮表示，半導體跟市場結合十分密切，以台積電赴美投資設廠來說，考量的因素除了包括重要客戶是美商、可就近供貨給客戶外，另一則是考量美國國安問題。

他進一步分析，把製造移出美國，美國人在70年代就已經開始慢慢移到亞洲，這也是所謂全球化的一個開始，展開專業分工，從垂直整合變成垂直分工的這個生態，這個生態也對產業發展最有利，也對市場最有利。

如今要把製造移回美國，反全球化的發展，施振榮認為，長期是不可行的，但短期如果因美國政府的介入，也許還可以暫時維持，但是補貼久了還是沒有辦法變成一個生生不息的一個生態圈。

施振榮說，由於文化的問題，美國的在地人才或因覺得枯燥、或認為附加價值不夠，因此投入製造業的意願不高，也使得當地的製造業人才非常欠缺。

他並指出，以台積電派到美國去的人數來看，對台積電來說是有限的，主要是作為訓練當地人才的種子部隊。他也提及，美國製造業的文化如果想要在晶片領域長期發展，美國的文化就要改變，才能讓他們覺得製造的附加價值是夠的，分紅也會更多，這樣美國的製造業文化才會改變。

施振榮認為，現在半導體的製造幾乎都已自動化，用的人比以前少很多，所以不必擔心人才外流的問題，台灣只要隨著市場的需求、把國力延伸到國際，台灣存在的價值就是對全世界做服務，為全世界做出更好、更有競爭力的東西來服務全球，這就是台灣的價值與貢獻。