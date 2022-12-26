盛達電業（3027）宣布與國際知名加拿大能源解決方案供應商Shift Clean Energy（Shift），近期將正式簽訂台灣區儲能解決方案獨家代理合作協議，盛達指出，此次合作目前是朝著台灣、亞洲及其他地區的海洋產業邁出減碳的一步，這種夥伴關係將使盛達迅速擴大在整個台灣的市場影響力，也將是台灣運輸業邁向節能減碳的關鍵一大步。

世界專注全球暖化及永續議題，不只歐盟及西方各國紛紛制定政策與法規，台灣政府也在今年3月發布「2050淨零排放路徑及策略總說明」，此計畫將優先擴大再生能源所需儲能設備，並提升能源系統韌性，透過資通訊與物聯網技術，強化儲能資源整合，至2030年編制預算近9,000億元，其中運輸業電動化佔約新台幣1,683億元。

盛達董事長陳忠廷說明，Shift擁有10幾年的電動船舶設計經驗，並符合各項國際船籍相關規範及認證，以及於國際間相當成熟的PwrSwap技術，憑藉著Shift電池交換領先技術，無疑為造船商實現碳中和目標打開一扇機會大門，也是幫助國內海洋產業，及海岸風電場、港口和渡輪碼頭，力拚節能減碳的一項關鍵技術，盛達已將永續議題融入公司的策略及整個組織圖和所有業務中，並憑藉在國內多年在地化服務優勢，這次期盼與Shift的雙方加乘合作，能解決目前海洋能源轉型之面臨課題。

Shift提供儲能解決方案，專注服務於海洋運輸客戶，是目前國際市場上公認最安全、最可靠的儲能解決方案，也是第一家提供隨用即付的PwrSwap服務系統解決方案公司，讓客戶從第一天起就可以節下資金，目前在美國、英國和荷蘭皆設有辦事處，新的新加坡辦事處也正在建設中。Shift的PwrSwap 技術消抵許多航運公司在計畫減碳時面臨的高成本，與傳統的儲能系統不同之處，在於PwrSwap技術是第一個隨用即付的能源服務，它可以使用於船舶並僅需為所使用的能源付費，簡化從柴油動力到混合動力或全電動化的企業轉型過渡期，今年9月Shift宣布其ESS 儲能技術用於17艘的新型混合動力和電動拖船，而PwrSwap技術被帶到國際主要港口之一的新加坡港，為第一艘全電動電池交換船提供動力，之後並宣布與知名海洋工程Red Offshore達成代理合作協議。

Shift首席執行長Brent Perry表示，非常開心能與台灣儲能市場佔有一席之地的盛達集團合作，能夠將我們的技術帶到台灣市場感到非常榮幸，也是Shift於海外拓展的重要里程碑，我們很有信心能夠提供台灣完善的解決方案及系統整合服務，共同努力實現船舶電動化目標，為地球環境永續發展採取實際行動。