大新竹合併引發各界議論時，新竹縣傑出演藝團隊「艸雨田舞蹈劇場」以此為創作靈感，創作《而且或者》作品，參加日本橫濱舞蹈大賽，在121件投獎作品中脫穎而出，榮獲賽事最高榮譽「評審團大獎」。

艸雨田舞蹈劇場《而且或者》雙人舞劇，參加日本橫濱舞蹈大賽獲最高榮譽「評審團大獎」，縣長楊文科（中）頒獎給團長王羽靖， 該劇舞者黃政諺（右）和周璦萱（右二）。（羅浚濱攝）

艸雨田舞蹈劇場2017年創團，團長暨製作人王羽靖表示，去年邀請回國的旅美藝術家劉奕伶到新竹創作，以當時最熱門的大新竹合併議題為創作靈感，從地方制度法的《而且或者》為關鍵字發想，藉由編舞來詮釋新竹縣市合併的現象。

《而且或者》雙人舞劇，全程無音樂，由舞者周璦萱和黃政諺擔綱演出，以雙人舞搭配的默契，呈現大新竹合併各種權力、競爭及辯論關係。

周璦萱說，傳統男女舞者搭檔演出，都是男舞者「扛」女舞者，在《而且或者》演出中，編舞家為引發觀者不同的思考角度與想像空間，多是女舞者扛起男舞者，不只在舞蹈，連服裝設計也另有巧思，讓觀者可以看到合併、獨立的不同面向。

黃政諺則說，舞蹈動作的設計與詮釋，常讓他反思小併大、大併小的關係，各自獨立抑或合併的關係，讓他覺得這個作品相當具有挑戰性。

周璦萱表示，日本橫濱舞蹈大賽是非常嚴謹的比賽，正式比賽時，評審都隱身在觀眾之中，面對陌生群眾，只能拿出最佳狀態，等待頒獎的過程，比當下比賽還緊張！

周璦萱並說，能和來自世界各地優秀舞者一起角逐，最終獲得比賽最高榮譽「評審團大獎」，「真的很過癮！」王羽靖、周璦萱和黃政諺都認為「這是對我們最好的肯定！」

王羽靖表示，最新製作《逐流》，同樣邀請劉奕伶擔任客席藝術總監，持續以身體視角探索新竹地區在地脈動，得獎作品《而且或者》也將於《逐流》中發表，預計明年1月15日在台北萬座曉劇場開始展開巡演。

艸雨田舞蹈劇場創作的《而且或者》，在日本參賽獲得最高榮譽評審團大獎，縣長楊文科日前在主管會報表揚，肯定艸雨田舞蹈劇場在國際舞台上嶄露頭角的表現，請鄉親多加支持在地藝術團體的演出。