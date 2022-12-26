上楓分館座落於上楓國小旁，空間規畫採分齡分眾設計。（陳淑娥攝）

台中市立圖書館上楓分館今年7月開館啟用，是台中市首座以「環境教育」為主題特色的圖書館，嶄新寬敞空間吸引許多學子及民眾前往閱讀。不過，靠牆筆電區上午陽光強烈，在光線照射下，造成電腦螢幕看不清楚，民眾抱怨根本沒辦法坐在那邊使用，筆電區形同虛設，也讓市府美意大打折扣。

邱小姐說，她利用假日早上前往上楓分館，寬敞的空間令人相當舒適，她坐在筆電區使用電腦時，陽光透過一大片的窗戶照射進來，電腦螢幕完全看不清，一個上午根本沒辦法使用，由於筆電需要插座，又不能移往一般座位，只好打道回府，她質疑這些細節市府難道都沒注意到嗎，整排筆電區在該時段形同虛設，相當可惜！

民眾也表示，上楓分館7月才開館啟用，在社區大受好評，但三不五時有小朋友在裡面奔跑及發出聲響，影響他人閱讀，希望工作人員能加強宣導。

台中市府文化局指出，有關民眾反映上楓圖書館二樓筆電區，因陽光強烈，導致筆電螢幕看不清楚，影響閱讀一事，市圖將評估加裝捲簾，遮蔽陽光照射問題，以維持閱讀環境品質。另外，由於假日圖書館入館人數眾多，會加強配置志工人力並宣導及管理，同時呼籲到館的家長，可協助教導並提醒小朋友各項閱讀禮儀，一起營造優良的閱讀氛圍。

上楓分館座落於上楓國小旁，空間規畫採分齡分眾設計，一樓設有服務台、親子共讀區、兒童閱覽區、樂齡區、期刊報紙區；二樓開架閱覽區，設有筆電區；三樓為青少年閱覽室、討論室、多功能活動室，今年7月5日開館啟用，是台中市首座以「環境教育」為主題特色的圖書館。