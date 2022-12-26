台北市議會26日舉行第14屆第1次成立大會，恰逢市長蔣萬安生日，台北市議員王世堅特別準備先總統蔣中正照片送給他。（鄧博仁攝）

台北市長蔣萬安26日赴台北市議會參加第14屆第1次成立大會，並介紹市府一級主管。（鄧博仁攝）、

【全程字幕】蔣師兌現承諾！開議王世堅送「44歲生日大禮」 對蔣萬安連喊：你沒有犯錯空間

台北市長蔣萬安今天下午前往議會出席市議會第14屆第1次成立大會，台北市議員王世堅今天送上先總統蔣中正照片，希望提醒蔣萬安，「你沒有犯錯的空間」，74年前蔣萬安的曾祖父，轉進到台灣，用槍砲維護政權，他認為用槍砲當上的都被台灣社會割捨掉，更何況是用選票選上的人。

王世堅在程序發言時表示，今天是蔣萬安44歲生日，74年前蔣萬安的曾祖父，轉進到台灣，用槍砲維護政權，當然隱藏了很多台灣社會的委屈和血淚，這實在是歷史的弔詭；74年後年後的今天，蔣萬安選上了首都台北市長，他今天要把蔣萬安曾祖父的「御照」送給蔣萬安，希望提醒蔣「你沒有犯錯的空間」。

王世堅認為，用槍砲當上的都被台灣社會割捨掉，更何況是用選票的用選票選上的人，這是歷史的弔詭，也是很好的教訓，「你沒有犯錯的空間」，任何掌有權力資源的首長都沒有犯錯的空間，因為民意就是一切、選票就是一切，他送上蔣萬安曾祖父的照片，希望給蔣萬安這個提示。

國民黨議員吳世正說，看到蔣公遺像出現在議會，表示沒有遺忘老蔣總統，也不會遺忘小蔣總統、經國先生，他強調，蔣公來台灣的確帶著軍隊，但是也帶著數百萬兩的黃金、故宮價值連城的世界珍寶來台灣，這怎麼不提呢？

吳世正認為，2位蔣總統對台的建設、經濟發展、民主貢獻，不是誰說了攻擊、詆毀的話就可以抹滅，跟兩位蔣總統對台灣的貢獻，現在的人差太遠了，可以繼續努力，但是不要隨便偏頗的來講歷史的功過，兩蔣對台灣有功過，但不能只講你認為的過，而不提出對台灣這款土地所付出的血淚、血汗及建設成果。