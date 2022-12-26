TOYOTA總代理和泰車(2207)，TOYOTA自2019年起領先同業於官網導入智能客服，透過一站式且不受時間限制的服務協助顧客解決各種問題。為了更進一步提升顧客使用體驗及便利性，今年更導入業界首創之「TOYOTA語音智能客服」，只要點擊官網智能客服右下角的麥克風圖示即可使用。透過先進的語音辨識功能結合AI智能客服，讓顧客不管是在走路還是運動中，都能不受限制，用講的就能使用智能客服。

TOYOTA語音智能客服提供包含定保資訊、售後服務優惠、常見問題FAQ查詢、i-Care互動專區、車款&販促資訊、車輛&配件操作教學、關係企業資訊及線上文字客服等多樣化的功能及資訊。除此之外，顧客還能透過車主專區來查詢愛車保修紀錄、和泰Points、專屬優惠及保險等實用資訊，更可以直接線上預約保養，真正做到一站式的服務。更重要的是，以上功能均可以透過語音對話的方式完成，大大提升使用便利性。

秉持著CS NO.1的精神，明年度更計畫將TOYOTA語音智能客服與客服專線結合，未來將直接透過AI智能機器人為顧客服務，不必再花費時間等待專人，期待能更進一步提升顧客便利性及滿意度。