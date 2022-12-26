前女團「ROOMIE」團長凱悌（Katie），2018年嫁給智利籍老公育有兩女，近年來淡出演藝圈經營健身房及部落格，日前一家人前往美國旅遊，沒想到開著特斯拉行經公路時發生車禍，撞擊力道相當大，駕駛座的安全氣囊爆開，車頭近乎全毀，所幸一家四口毫髮無傷。

38歲的凱悌22日在IG上透露，一家人開著特斯拉行經美國某條公路時，突然發生追撞意外，當下撞擊力道相當大，駕駛及副駕駛座的安全氣囊爆開，車頭變形全毀，而凱悌脖子似乎有輕微受傷被醫護人員用頸套固定。

然而，事發當下幸好有醫護人員下班經過，協助她與女兒在該名醫護車上休息，讓她非常感動，另外，她透露，在警局看見朋友時，她當場崩潰大哭「後來看到老公也忍不住緊緊抱著他哭了，四個人在美國的甜甜圈店，抱在一起，經過這次的事件，我真的覺得，沒有什麼比活在當下，更重要了」最後，她也呼籲「一定要繫安全帶，一定要（把）兒童安全座椅繫好。

貼文曝光後，許多網友留言「超嚴重的，還好全家平安回來了，趕快要去喝個雞湯壓壓驚了」、「人沒事，平安最重要」、「天啊！真的是好險你們沒事」、「車禍時更能體會車子貴在哪！平安最重要」。