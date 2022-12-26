悲傷聖誕節，彰化市中山路2段與中民街口，昨天晚上發生一起機車自撞休旅車事故，騎車的大學生連人帶車滑到對向車道，直接撞到路口的保時捷休旅車，在滑到民宅下碰到貨車才停下，所幸肇事的大學生僅受到輕傷，不過遭其撞期的保時捷可就沒有這麼幸運，前方保險桿整個破裂，霧燈也不見，若有傷到內部維修費恐破百萬。

這起事故發生在25日晚間10點10分左右，警方獲報隨即趕往現場，初步了解騎士沿中山路由南往北往台中方向行駛，疑似轉彎操作不當，在路口自摔跌倒，幾車滑到對面車道，撞到白色保時捷休旅車，經酒測機車騎士與休旅車駕駛酒測值都是0，肇事的大學生收腳擦傷，送醫治療無大礙。

附近民眾表示，當天晚上在家裡看電視，聽到很大聲的碰撞聲響，趕緊跑出來查看，就看到幾車躺在鄰居的貨車旁邊，路口還有一輛被撞很慘的保時捷，嚴重受損，貨車也被波及到，好在人看起來都沒事，不過後續的維修費用恐怕要破百萬了，撞到保時捷根本比中樂透還幸運。

彰化警方強調，機車騎士和保時捷駕駛都沒有酒駕，疑似是操作不當自摔，因此詳細的肇事原因仍有待後續進一步調查釐清。