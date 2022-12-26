在中美晶片大戰越演越烈之際，印度試圖想取代中國成為世界各大廠的製造中心，根據日經中文網報導，回顧2022年的亞洲各國股價指數，其中以印度SENSEX指數上漲5.9％最多，反觀中國上證綜合指數則下跌15.6％，「印漲中跌」顯示押注印度長期經濟成長的買盤正在湧入，可能預示著世界經濟的新變動。

報導指出，觀察2022年的亞洲股價指數，印度取得壓倒性勝利，摩根士丹利（大摩）股票策略分析師Ridham Desai說，印度在人均國內生產總值（GDP）成長推動下，將誕生基礎雄厚的經濟圈，預估印度到2031年「上等階層家庭將增加5倍，中產階級家庭增加一倍以上」。

報導稱亞洲的經濟成長動力正從中國變為印度，舉例像是美國科技大廠蘋果正增加在印度生產iPhone，印度塔塔集團（Tata Group）也在擴大投資，包括計劃生產印度本土製造的晶片，打算在未來5年為此投資900億美元（約新台幣2.7兆元）。

反觀中國上證指數與香港恒生指數分別下跌15.6％以及18.4％，報導分析主要原因在於嚴格防疫措施影響經濟表現，加上中美關系惡化，中國製造業供應鏈存在長期的不確定性，都衝擊投資人信心。

值得關注的是，2022年越南股市下跌31.7％，是亞洲表現最糟糕國家，主因是貨幣貶值以及為了對抗自身貨幣貶值快速升息，加上房地產業遭受嚴重打擊，股價表現弱勢。

報導最後總結，2022年亞洲股市的「印漲中跌」，或許預示著未來的世界經濟和資金的流向。

市調機構Counterpoint Research則指出，印度正成為蘋果下一個製造重鎮。分析印度擁有龐大的人口和高出生率，成為對終端產品具有吸引力的市場和製造基地。