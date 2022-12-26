荷蘭最大退休基金ABP預計要在其投資組合中，削減為數眾多的公司，並將投資聚焦在對氣候中和有實際貢獻的公司。

ABP的投資主管Dominique Dijkhuis在上周末說，新政策將砍去投資組合公司數量的一半，「我們需要仔細審視有那些公司符合我們的新願景；那些不能或不願為轉型做出貢獻的公司，對於我們來說風險太大」。

「我們將在少數的公司投資，並增加投資的金額」，Dijkhuis沒有指名有那些公司不再符合資格，也沒有說明調整政策需要多少時間。

ABP發言人Asha Khoenkhoen說：「我們正處在決策過程中」。「這些都是大筆投資，因此我們在溝通中必須謹慎。這需要時間」。

目前金融業面臨的壓力越來越大，要求它們使用手段，以加速實體經濟的改變。一些退休基金和保險業也在收緊他們的投資標準，例如拋售石化燃料的股票。

ABP曾在去年表示，將取消150億歐元的石化燃料投資，標示著ABP的重大轉變。雖然在那時之前幾個月，ABP還曾經說，退出石化燃料投資，不會是全球暖化問題的解決方案。

Dijkhuis說，ABP將要求企業承諾，到2050年時實現氣候中立，並制定嚴格的中期目標。