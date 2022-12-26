桃園市前市長鄭文燦及新竹市前市長林智堅的台大論文因涉及抄襲，被台大撤銷學位，兩人的指導教授、國安局長陳明通也因此遭受各界抨擊，連綠營人士都認為他應下台負責，但卻傳出因深受總統蔡英文信任，有望繼續留任。對此，國民黨立委賴士葆認為，蔡與陳有相同的道德汙點，兩人才會惺惺相惜。

賴士葆今（26）日在臉書表示，陳明通過去在台大國發所指導的173篇論文，僅有5篇敢於公開，可說是與林智堅畫上等號的人，形象早已非常不堪，甚至被定型為涉嫌製造抄襲的論文工廠，蔡英文應該是與陳惺惺相惜，才會在眾人皆曰不可的情況下，將對方留任。

「與其說陳明通最了解兩岸事務與國安風險控管的專業，不如說兩人的論文門都有不足為外人道的罩門與苦衷，所以相知相惜！」賴士葆認為，蔡英文非陳明通不用一事，除了顯示綠營無人外，另一個很大的因素就是他們身在同溫層內，蔡用權力讓其論文被封存30年，陳指導的論文也同樣不敢公開，兩人有相同的道德汙點，

此外，民進黨宜蘭市前市長江聰淵今日也因論文抄襲，遭淡江大學取消碩士學位；賴士葆直言，「加一」對民進黨來說，好像已經變成習以為常的事情一樣，全黨上下對於論文抄襲已經無感，也難怪陳明通留任成為順理成章的事情。