「第三波疫情」真起來了！小三通未含台商中轉挨轟 王必勝反問1句話：不能只考慮自己

受到大陸疫情影響，國內退燒藥出現搶貨潮，中央流行疫情指揮中心今天下午將召開會議討論因應對策，擬祭出限購令。防疫指揮官王必勝表示，今開會主要是了解現有庫存到底是多少，以及未來生產原料會不會有問題？目前暫無限購的具體措施方向。

由於藥師公會全國聯合會昨日已自發性發起限購，以每人最多80顆為限勸導民眾勿囤貨，外界更關注今天食藥署邀集各大藥廠前來盤點退燒藥庫存。王必勝指出，依照過去經驗，大陸疫情至少會延燒三至四個月，可能會對藥物帶來後續影響，且藥師公會回報，近期市場上仍然有收購情形，因此要開會討論。

王必勝說，由於食藥署今天邀請的藥廠共數十家，還要再整理有多少庫存、原料藥等資料，因此目前暫無限購的具體措施方向，但可以確定，會優先確保醫療院所用藥無虞，至於要不要走到購買實名制？考量實施起來並不容易，「希望能不要走到這一步，就盡量不要走。」