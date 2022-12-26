近來寒流一波波，氣溫常只有個位數字，讓人想喝湯暖身，但小心喝湯燙口的熱湯可能會損傷食道黏膜，增加罹患食道癌的風險。醫師李秉勳表示，國人常見的4個喝湯的壞習慣，包括喝滾燙的湯、喝湯速度快、一次喝好幾碗以及飯湯一起吃，提醒民眾喝湯時要留意，以免補身不成反傷身。

土城長庚醫院整形外科醫師李秉勳在其臉書專頁上分享常見的4個喝湯壞習慣，首先為喝滾燙的湯。他表示，人體的消化道黏膜最高只能忍受約攝氏60度的溫度，超過的話就容易造成黏膜損傷，增加病變的機率，所以會增加罹患食道癌的風險。

第二為喝湯速度快，快速喝湯容易吃過量，容易導致肥胖，所以湯應慢慢喝，讓喝進肚的湯有充足的消化吸收時間，以提前產生飽足感。

第三為一次要喝好幾碗，如果湯是高鹽分、高熱量、高普林，一餐就不宜喝太多，以免造成肥胖且危害健康。第四為飯湯一起吃，有些人喜歡吃湯泡飯，但會反而使得減少咀嚼，進而可能導致消化不良。

根據衛福部統計，2021年有2,030人死於食道癌，其中9成以上罹癌患者為男性，好發於50~70歲，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。

國健署表示，食道癌致癌因子包括菸酒、嚼檳榔、醃漬及煙燻食物、過熱的飲食溫度，食物溫度若過高，會傷害食道。世界衛生組織（WHO）將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，民眾若覺得食物燙口時，有可能達到傷害食道的溫度，請民眾將食物送進口中時，務必注意溫度是否過燙，或是儘量待食物稍微溫涼後再食用。