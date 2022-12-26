前德國球王貝克（Boris Becker）最近公開談起自己在坐牢時的悲慘遭遇，他告訴德國電視台說：「我什麼都不是，我只是一個編號A2923EV，我不會被稱呼Boris，我就是個數字，他們根本不在乎我是誰。」貝克因為破產相關的罪名在英國牛津郡監獄坐牢8個月（判刑兩年半），前陣子才被遣回德國，不必在牢裡過耶誕節。

貝克說：「我想我因此重新認識了自己，我學到一個非常昂貴且痛苦的一個教訓。整件事教導我一些非常重要的事，一些事情發生總是有好理由的。」回想出獄的那天早上，「我6點就坐在床鋪邊緣，等待牢門打開，他們在7點半進來，問我準備好了沒，我說走吧，我都打包好了。」

諷刺的是貝克最初幾周被關在倫敦旺茲沃思的監獄，距離溫布頓只有3公里路程，那也是他聲名鵲起的地方，過去幾年他也居住在附近。1985年摘冠的貝克還是個意氣風發的17歲少年，如今2022年55歲的貝克在牢裡度日如年，鬚髮皆白（獄中沒辦法染髮）。貝克表示牢飯非常難吃、牢房又狹小，受刑人缺乏活動時間，以及成天發生的暴力衝突。

出獄之後貝克在訪談的時候西裝筆挺，鬚髮也染成淡金色，又變回一個帥哥。好消息是多家媒體對貝克的遭遇充滿興趣，他近日忙著接受採訪，第一波訪談就讓他進帳43.5萬英鎊酬勞（新台幣1612萬）。由於貝克不是英國籍的犯罪者，依照規定他未來10年不得入境英國。