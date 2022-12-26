「第三波疫情」真起來了！小三通未含台商中轉挨轟 王必勝反問1句話：不能只考慮自己

國內今天新增1萬4162例本土個案，較上周一增加37.3％，處於快速增加階段，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，最近幾天上升百分比都在20％、30％，增加速度有加快趨勢，預計將有第三波疫情發生，初步估計高峰落在明年2月初，平均單日確診人數約3萬例上下。

王必勝表示，自己近兩天到台北市各區域發現，因為耶誕節關係，很多地方都人潮洶湧，大家參與活動和聚會都非常踴躍，當然在疾病傳播上會加速；因應本土疫情上升，希望接下來跨年或其他活動，如果是在戶外，建議人潮洶湧、不能保持適當距離時，應自主配戴口罩，盡量不要飲食。

王必勝也提醒，有些對象不建議參加大型活動，如發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等，不要去參加，以免把疾病傳染給別人；未接種疫苗、長者、幼兒等脆弱族群，都不建議參加大型活動；依照現行防疫規定，自主防疫和自主健康管理的民眾，需要快篩陰性才能參加。

本土疫情升溫，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前全國專責病房共開設5200多床，隨著疫情上升，空床率有稍微減少，但仍有6成以上，預期本周會看到北部地區住院情形增加 ，將隨時針對病床情形做調整。

口服抗病毒藥物方面，羅一鈞指出，過去幾周開立情形有逐漸下降，但隨著第三波疫情可能升溫，目前倍拉維（Paxlovid）存量為29萬人份，預計可使用152天，莫納皮拉韋庫存是8.1萬人份，預計可使用232天；兩種藥物數量相當充足，請醫師和民眾不用擔心，如有需要時可能再添購。

台大公衛學院教授詹長權日前在臉書發文表示「2022是台灣瘟疫年」，是一個由Omicron大流行所驅動的台灣瘟疫年。王必勝表示，詹教授可能都是注意台灣，其實Omiron是從去年11月開始影響全世界，「2022是整個世界的瘟疫年」，如果廣義去看，2020或2021何嘗不是瘟疫年？

指揮中心統計，今年以來本土累計死亡1萬4244例。詹長權認為，新冠肺炎很可能晉升為台灣第三大死因，僅次於癌症和心血管疾病。王必勝認為，只要死亡診斷書的甲乙丙丁死因有出現新冠肺炎，就認定是新冠肺炎死亡；但在歸類十大死因時，死亡主因是什麼，還需要統計處相關統計，目前還沒有資料。