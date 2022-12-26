停車場汽、機車出入口設置主題為「樂遊」的公共藝術，反映在城市漫遊的豐富心境與印象。(陳世宗攝)

沙鹿區沙田停車場今天舉行啟用典禮，與會有副市長黃國榮，市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、王立任等，各界人士共襄盛舉。(陳世宗攝)

「沙鹿區民眾有福了！」中央與地方共斥資2億3000萬元興建的「台中市沙鹿區沙田停車場」，副市長黃國榮26日主持啟用典禮時說，沙田停車場可有效解決周遭停車問題，並促進周邊商圈繁榮；為讓民眾熟悉停車場環境，即日起到明年2月底前停車免費，歡迎大家多加利用。

沙鹿市區沙田路兩側有沙鹿火車站、光田醫院及公有零售市場等，長久以來停車空間供不應求，民眾洽公或就醫經常無處停車，引起民眾怨聲載道；經市議員顏莉敏等反應，交通局為因應民眾需求，規畫闢建地下1層、地上7層的沙田停車場，提供186席汽車車位、92席機車車位。

沙鹿區沙田停車場今天舉行啟用典禮，與會有副市長黃國榮，市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、王立任、前立委顏寬恒、交通局長葉昭甫、政風處長詹政曇、交通部公路總局台中工務段段長郭純鑑、中市停車管理處長盧佳佳、光田醫院院長陳子勇等各界。

黃國榮指出，沙田停車場出入口位於沙田路光田醫院正對面，附近有醫院、市場、車站及電信局，以往停車位不足造成民眾不便，26日啟用後，未來可解決沙鹿市區停車問題，民眾也更願意前來消費，對附近商家也有幫助促進經濟發展，亦利於民眾就醫停車需求。

黃國榮表示，即日起至明年2月28日止為試營運，免費停車，明年3月1日起由委外廠商經營管理，並納入停車收費管理，以每30分鐘收費15元計時費用，停車場24小時均有駐點人員提供服務，提供車牌辨識、多卡通及行動支付等多元停車服務。

交通局長葉昭甫強調，停車場特別在汽、機車出入口設置主題為「樂遊」的公共藝術，兩座以車子造型雕塑的作品，車型外框主體由不鏽鋼材打造，分別搭配黑色花崗岩車輪，車體鑲嵌以繽紛多彩的陶瓷窯燒玻璃馬賽克，樹影綠意交錯映襯其中，反映在城市漫遊的豐富心境與印象，車側皆延伸出座椅可提供過往民眾休憩。