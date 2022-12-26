38歲游姓男子今天中午12時49分，駕駛自小客車行經桃園市快速路中豐路匝道口，因不明原因自撞匝道分隔島，因撞擊力道猛烈，造成駕駛座左半側車身幾乎全毀，游男受困其中重傷，送往聯新國際醫院目前仍未恢復意識開刀急救中。平鎮警方清除事故現場，因駕駛仍在救治未恢復意識，詳細肇事原因及是否酒駕，警方正積極調查釐清當中。
警方也呼籲，民眾駕駛車輛上路，除應遵守相關交通法令外，並應隨時注意車前狀況，以避免發生事故，造成傷亡。
38歲游姓男子今天中午12時49分，駕駛自小客車行經桃園市快速路中豐路匝道口，因不明原因自撞匝道分隔島，因撞擊力道猛烈，造成駕駛座左半側車身幾乎全毀，游男受困其中重傷，送往聯新國際醫院目前仍未恢復意識開刀急救中。平鎮警方清除事故現場，因駕駛仍在救治未恢復意識，詳細肇事原因及是否酒駕，警方正積極調查釐清當中。
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