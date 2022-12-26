本周為2022年的最後一周，每個人的運勢都將出現變化，日本網站《ananweb》用血型和生肖的組合，選出本周財運最旺的前5名，第1名首推O型血生肖猴的人，本周可開始制定目標並付出行動，才能在新的一年把好運留在身邊，排第2的O型生肖鼠的人，之前工作上所做的努力在本周都將得到回報，並且可準備存錢筒或養育植物，都將對財運有所幫助。

▍第五名：血型B型＋生肖雞

本周的關鍵字為「互相幫忙」，無論是幫助困難的人，還是參與公益活動捐款，這些都能讓2023年財運上升，不過若是身邊的人向你借錢，最好還是拒絕為妙。26日和30日是購買新年用品的最佳時機。

▍第四名：血型A型＋生肖蛇

趁著2022年的最後一周，需好好冷靜下來，儘管購物慾強，也應該在下手前三思，別只是因為一時興起，而買了沒那麼實用的東西，若想要購買想要的物品來犒賞自己，30日是最合適的一天。

▍第三名：血型AB型＋生肖牛

生肖牛在這一周稍微拋去一些理性，靠著衝動買下想要的東西，或許會意外中了大獎也說不定，因此有什麼想買的，就儘管順從慾望。30日開始可換新的錢包，象徵新年新氣象，也會有開運效果。

▍第二名：血型O型＋生肖鼠

今年的生肖鼠在工作上難免感覺到有些疲憊，不過之前所做努力，都會在此時得到回報，因此好事發生時，別懷疑坦然接受吧。另外在2023年可準備個存錢筒開始養成儲蓄習慣，或者養育一些植物，都能對財運有所幫助。

▍第一名：血型O型＋生肖猴

在財運之星加持下，這組合的人將能在2022年獲得幸運女神的眷顧，無論是買彩券試手氣，或是購物時遇到特價、點數加倍等等，都是好運的證明，而為了讓運勢持續到2023年，在年底前需制定好目標並付出行動，才能把好運留在身邊。