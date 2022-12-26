苗栗縣長鍾東錦26日是他第一天上工，因為最近寒流來襲，他想到先前慶福慈善基金會允諾捐贈萬件保暖衣，縣內許多弱勢族群正需要保暖，因此他今天第一件事是聯絡對方，讓保暖衣盡快送到需要的人手上。縣府社會處指出，萬件保暖衣這幾天會抵達，並將在30日發贈。

鍾東錦說，慶福基金會在選前就答應要捐保暖衣，但因為選舉的緣故，也為了避免違法爭議，只得等到就任後才能發放，但這幾天的寒流，台灣各地發生許多因為低溫而猝死的事件，苗栗也不能倖免，如果當時這些保暖衣能盡早發送到這些人手上，也許就能減少不幸事件發生，因此他今天上任第1件事，就是盡快安排發放，讓需要幫助的人過個溫暖的年。

苗栗縣府社會處長楊文志說，慶福基金會長年捐助縣府物資，前年捐涼爽衣、去年則捐保暖毯，幫助許多弱勢族群，這個禮拜五慶福基金會將會出動兩輛3.5噸卡車，載運萬件保暖衣，鍾東錦縣長也會代為受贈。

楊文志表示，保暖衣則會透過21個社福團體、145所學校與原民中心代為發贈，發放對象包括縣內列冊的1006位獨居長輩、低收入戶、身障人士、弱勢兒少等弱勢族群。

另外，鍾東錦再被問到檢方提出當選無效之訴、是否回歸國民黨等問題。鍾東錦說，當選無效之訴的部分，他認為是子虛烏有也非常離譜，他相信司法會還給他一個公道，也感謝國民黨主席朱立倫和其他黨員位他聲援。

至於重回國民黨，鍾東錦指出，他早在選前提出「確認中國國民黨員資格存在」確認黨籍存在訴訟，法官希望他跟國民黨能私下和解，他的律師也有接到國民黨的行文通知，對方有釋出善意，表達願意坐下來談談，他會找到不傷害彼此的方式。

鍾東錦指出，苗栗檢方對他提出當選無效之訴，他認為是相當離譜及子虛烏有，相信司法會還他清白；另對於黨主席朱立倫及許多黨員對此官司聲援他，他萬分感謝。

對於縣政運作，鍾東錦表示，他已經開始邀集各局處主管聊聊業務，並針對行政效率的部分提出調整跟檢討，他希望福國利民的政策可以快速執行，不要讓鄉親申請相關案件時拖延太久。

因此，他考慮訂定一個親民時間，讓有疑難雜症的鄉親們，如果找不到人服務時，各局處長及各地方秘書，讓鄉親進入縣府，由各相關單位提出最好的解決方式。