新科屏東縣長周春米第一個上班日，一早就開始進行各局處業務報告，從縣府內最大編制的農業處開始，接續民政處，聽取各局處業務，討論未來施政重點，她拜託所有同仁加速再加速，不能鬆懈。周透露，前一晚就職慶祝晚餐，是老公煮的水餃。

周春米表示，25日就職後便立即上工，連跑三鄉鎮，第一線關心蓮霧因寒害帶來的災損，因為最近屏東早晚溫差大，造成蓮霧落果及遲發性損害，她帶領農業處，會同農糧署及農改場前往南州、佳冬、枋寮等蓮霧產區，實地關心蓮霧寒害情形。

由於屏東是全台蓮霧最大產區，目前正值採收期，接連受到幾波低溫影響造成落果，周春米指示縣府農業處及各鄉公所啟動全縣普查，清查寒害面積，盡速向農委會提出天然災害救助。

周春米說，馬不停蹄的行程，回到家已經晚上，就職慶祝大餐就是老公親手煮的水餃，接著晚上慢慢回覆親友祝福簡訊。

今早上工後，陸續聽取各局處業務報告，周表示，縣府各局處業務包山包海，要面對的挑戰很多，她也請局處主動出擊，貼近人民，不足的地方，要馬上加強改進。希望城市，攜手向前！