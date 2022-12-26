謝京穎出席燒肉店開幕活動。（胡同裏燒肉提供）

謝京穎超愛吃燒肉。（林淑娟攝）

謝京穎超愛吃燒肉。（林淑娟攝）

謝京穎和橘炎胡同董事長吳念忠示範烤肉。（胡同裏燒肉提供）

民視8點檔《市井豪門》女主角謝京穎26日出席新店燒肉加盟店開幕活動，被問到同劇組的小甜甜與宋逸民主理的「藝起發光」教會近日風波，謝京穎表示，昨天拍戲有遇到小甜甜，她看起來「一切都非常好」，放飯時間還帶女兒米苔目到劇組一起參加抽獎、交換禮物，「她說米苔目也要要過耶誕節！而且來兩個就有兩個抽獎機會！」小甜甜的老公沒有到場。她是今天看新聞才知道有這件事，昨天還不知道，也沒有聊到此事，回想起來不覺得對方有太大異樣，如果有再遇到會表達關心。

謝京穎說，這次拍《市井豪門》只有一兩場戲有遇到小甜甜，之前拍《大時代》戲份在同一條線，都是鄉下市場派，比較會聚在一起聊天，但沒有到非常熟識，這檔戲是隔了好久才再遇到對方，期間只有知道她生了米苔目後傳訊恭喜，平常私下不太有聊天。

她說這是自己第一次跟米苔目相見歡，米苔目是可愛的天使寶寶，到拍戲現場不怕生、非常可愛，男演員們要抱她，據說是「長得帥才給你抱」，「結果書偉哥、豪傑哥都有抱到，好像每一個都有成功！」她自己因為擔心病毒還是有點怕怕不太敢摸小孩，要接觸前還先去洗手，就怕萬一害小朋友感冒什麼的，照顧者會很辛苦。

謝京穎說，之前好友李又汝、前輩白家綺常邀請她去教會，「我從小的信仰是拿香拜拜，有各自的信仰，但我沒排斥，也有參與過小組聚會分享、唱詩歌，他們會準備吃的，分享見證，他們非常大方歡迎我，我也感受到很溫暖。但我沒受洗，也沒有奉獻。上次去還不錯，大家坐在一起，討論最近遇到的狀況，其實就是一個聊天的過程，雞毛蒜皮的事也可以講」。

至於同劇、同教會的吳東諺是否也會分享教會的事？她說之前拍他在摩天輪向她告白的戲，因為當時30多度很熱、摩天輪沒有冷氣，且升到高空要10幾分鐘，錯過一句台詞就要重來，剛開始要上去大家都很緊張，就怕重來不知要再坐幾次，「他有拉著我禱告，其他就是平常對戲，都很正常」。

謝京穎這次在劇中扮醜，因為出席燒肉店開幕活動終於可以穿上漂亮衣服亮相，她透露平常除了拍戲，最喜歡的休閒娛樂就是吃跟旅行，只有這兩件事情才能讓她完全放鬆，達到身、心、靈愉悅的境界。她分享，2018年時有一次因為太想吃燒肉，特別利用拍戲到一個段落，跟妹妹專程飛到日本去吃，但是因為還在拍攝期間，所以只能用快閃的方式搭「紅眼班機」一日來回日本，吃完拉麵和燒肉就返回台灣，雖然辛苦一點、有點累，但吃完東西心情會變好。

她說疫情期間沒辦法飛出去吃燒肉，感到非常鬱悶，朋友知道就帶她到「胡同裏」燒肉，這才發現原來台灣也有這麼好吃的燒肉店，很開心現在終於不用為了吃燒肉專程飛到日本。