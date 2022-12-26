坊間流傳了許多助眠的妙方，其中一招就是在睡前喝一杯熱牛奶，不過外科醫師江坤俊指出，以科學角度解釋，喝牛奶的功效似乎不大，建議睡前可以改喝熱水，如果真的要喝牛奶，則要早上就開始喝，才有機會起作用。

江坤俊在YouTube頻道《江P醫件事》指出，許多人都聽說過，睡前喝一杯熱牛奶有助於放鬆心情、能助眠，而會有這種傳言的原因，是因為牛奶裡含有一種叫作「色胺酸」的成分，它是一種必需胺基酸，人體無法自行合成，只能從食物中攝取，而色胺酸可以合成血清素，再合成為睡眠所需的褪黑激素。

江坤俊解釋，褪黑激素要在大腦內產生，才會讓人想睡覺，但大腦有叫作「血腦障壁」的保護機制，一般的東西就算進到血管裡，也無法輕易進入大腦，否則如果中毒，毒素很快就會跑進腦中，並迅速喪失意識，所以補充再多的色胺酸，卻無法進入大腦，那麼補充再多也沒有用。

此外國外曾研究，比較蛋白質與澱粉類食物中的色胺酸，發現後者的血液濃度完勝，表示色胺酸的吸收，還是要靠澱粉比較有效，而且色胺酸必須靠胰島素才能通過血腦障壁，在補充澱粉時，血糖會上升、分泌胰島素，就有助於血議中的色胺酸進入腦中，合成褪黑激素。

因此江坤俊認為，睡前喝牛奶並不能真正助眠，但為何大家覺得有效呢？第一個原因就是「安慰劑」，喝熱牛奶變成睡前的一個儀式；第二個原因則是喝熱飲容易讓人放鬆，熱牛奶的熱度效應，會讓人精神放鬆、容易入眠，因此喝熱水其實也有同樣作用。

江坤俊建議，睡前可以改喝熱水，對身體也比較健康，能避免蛀牙或補充過多熱量的狀況。江坤俊也指出，從補充胺基酸到人體真正合成蛋白質的時間，需要5~6小時，睡前喝牛奶到成功合成褪黑激素，可能已經天亮，所以如果想喝牛奶助眠，可能早上就得攝取，也就是平常就要補充足夠色胺酸，腦袋裡面合成褪黑激素的原料才會足夠。