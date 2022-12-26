龜山員警將老翁先帶回派出所歇息並遞上熱茶。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

耶誕節家家戶戶團聚慶佳節，龜山區79歲黃姓老翁騎著單車卻迷失在長庚商圈街頭，坪頂派出所巡邏員警發現老翁四處張望疑似在找路上前詢問，老翁妙回：「馬路都長的很像，想不起來回家的路！」深夜氣溫驟降，員警將老翁先帶回派出所歇息並遞上熱茶，慢慢拼湊問出老翁姓名順利查出家住在龜山區忠義路上，聯繫家屬趕到派出所攙扶父親返家休息，家屬對於員警熱心助人非常窩心及感謝，讓父親避免發生意外。

昨日深夜正值寒冬來襲，氣溫驟降，坪頂派出所所長孫維鴻、警員黃紹智巡邏行經長庚醫院商圈附近時，發現老翁吃力地騎著腳踏車，數次騎到對向車道，巡邏警察發現上前盤問，原來老翁中午騎著腳踏車外出購買蔬菜及食物，卻忘記回家的路、也忘記家裡電話，看街道馬路都一樣有陌生，才會不斷在商圈周邊繞發，卻一直找不到回家的路。

員警看著腳踏車籃子擺放著菜，先將老翁帶回派出所休息，遞上熱茶暖身驅寒，耐心陪伴他話家常，慢慢詢問下，老翁才想起家人資料，經查詢確認順利聯絡兒子前來派出所接回，員警的耐心陪伴讓感家屬感到窩心，稱讚這些年輕的警察是真的人民褓母。

分局長蔡啟仁肯定員警為民服務的態度及熱忱，叮嚀員警在值勤時要提高警覺維護轄區治安，如發現深夜有獨行的老人要上前關心詢問，協助他們解決困難，讓他們可以平安回家。