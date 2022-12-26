新竹縣消防局結合救護平板、檢傷環（拍拍尺）及QR碼建置「大傷E化系統」，用救護平板掃瞄患者手腕上的QR碼貼紙，能快速知道災害現場檢傷分類的人數。（羅浚濱攝）

縣長楊文科（右）了解救護平板檢傷分類的人數做適當後送，讓醫院處理傷病患能預做準備。（羅浚濱攝）

新北市金山財神廟慈善會捐贈新竹縣首輛「大量傷病患處理救護車」和一輛復康巴士，由縣長楊文科（中右）代表受贈。（羅浚濱攝）

「救命啊！」新竹縣消防局26日獲贈首輛「大量傷病患處理救護車」，在縣府大廳演練交通車司機突然心臟病發而撞上山壁，造成車上乘客死亡及受傷，現場「哀鴻遍野」。救護人員到場使用救護平板、檢傷環及QR碼，快速把大量傷患「檢傷分類」後送，過程逼真。

消防局長陳中振表示，火災、交通事故或天然災害常見大量傷患，同一時間有超過15名以上傷病患，消防人員就用「檢傷分類」，在最短時間救治最多的病人。

「可以聽到我聲音的人舉手！可以行走的人請來我這裡！」救護人員演練時將傷勢區分為紅、黃、綠、黑4種顏色，紅色最嚴重、綠色最輕微，黃色在兩者中間，黑色代表死亡，可以走動患者到集結區集合後開始檢傷。

紅色患者有機會救治，如沒有馬上處置可能會轉變為黑色，發現患者呼吸次數每分鐘大於30下，且有大出血，立刻拿出戰術止血帶止血。

哀號患者暴露患處骨折變形，呼吸沒有問題，可以稍晚處置，救護人員使用長背板將患者搬運至黃區。身首異處明顯死亡，則抬到黑區。

「這是新竹縣首輛大量傷病患處理救護車！」陳中振說，車上配有搬運用的長背板，可以承受最重200公斤的患者，並有急救用背包、血氧機、戰術止血帶及保暖用的錫箔紙等。

陳中振指該局8月建置「大傷E化系統」，結合救護平板、檢傷環（拍拍尺）及QR碼，將QR碼貼紙套在患者手腕，用救護平板掃拍拍尺，能快速知道災害現場紅、黃、綠、黑的人數，檢傷分類後做適當後送，讓醫院能預做傷病患準備，有助提升傷病患的痊癒率。

新北市金山財神廟慈善會26日捐贈這輛救護車及一輛復康巴士給新竹縣，縣長楊文科代表受贈，感謝善行義舉，指這輛「大量傷病患處置專用救護車」，若發生大型災難，將擔綱救護的重責大任。