世界頂級富豪馬斯克與社群平台推特之間的愛恨情仇被認為是其一手創立的純電動車製造商特斯拉今年來股價慘跌的主要原因，但有分析指出這當中的誤解可大了。本周特斯拉股票遭到大舉拋售，可證明這家電動車製造商本身的麻煩，遠遠超過推特帶來的問題。

●特斯拉前景惡化

分析指出，即使馬斯克暗示他可能放棄推特執行長的頭銜，試圖藉此平息投資人對他無法專心經營特斯拉的擔憂，但特斯拉的股價仍然大跌，這是因為投資人擔心特斯拉的銷售和獲利前景正在惡化。

需求轉弱的最新跡象包括特斯拉罕見地宣布打折促銷。該公司為了鼓勵在年底前交車，在近期內接連推出兩次的購車折扣，先是在12月初提供3,750美元的折扣，到了上周四（12月22日）更一舉將折扣提高1倍至7,500美元，特斯拉股價應聲暴跌近9%。

Wedbush Securities科技業分析師Dan Ives表示，隨著電動車市場的競爭持續加劇，特斯拉顯然開始看到中國和美國的需求崩裂。向來是特斯拉多頭的Ives上周五將該電動車製造商的股票目標價從250美元調降至175美元，稱「就股價而言，特斯拉的降價，是壓垮駱駝的最後一根稻草」。

Ives並將特斯拉本季交車量預測大幅調降至介於41萬～41.5萬輛。

外媒在上周五（12月24日）報導，特斯拉位在上海的超級工廠突然取消當天的早班，並通知製造部門所有工人可以開始休假。特斯拉針對上海廠停產的消息表示，整車的生產在本周按計畫進行年度維修保養，而充電樁等產品並未停產。

●美國經濟明年恐陷入衰退

分析指出，特斯拉股價跳崖的另一個原因，是美國經濟可能在明年陷入衰退，進而衝擊汽車銷售。經濟學家普遍認為聯準會持續大幅升息以抑制高漲的通膨，將導致明年美國經濟陷入衰退。馬斯克上周四在推特的Twitter Spaces語音聊天室中也表示，他預期美國經濟將在2023年陷入「嚴重衰退」。據路透社報導，馬斯克在談話中表示，他認為經濟大環境將上演比人們目前所預期更嚴重的戲碼，經濟狀況將給房市和車市帶來超大的影響。

●特斯拉市值

特斯拉股票市值在今年初突破1兆美元大關，但也引發它是否值得這個身價的質疑，這是其股票跌落神壇的另一個原因。在巔峰時期，特斯拉的市值超過全球前12大汽車製造商之市值總和，儘管其銷量只有這12家車廠其中任何一家的零頭。截至上周五收盤，特斯拉的股票市值跌至不到3990億美元。

創投公司Loup Ventures聯合創辦人兼常務合夥人、同時也是特斯拉鐵粉的Gene Munster表示，近期而言它是衝太快了，但我仍然相信特斯拉可以成為一家規模大上許多的公司。我認為特斯拉會再次看到那樣的數字，只不過它可能需要一段很長、很長的時間才能到達那裡。

特斯拉全年銷售成長50%的成長願景帶動其股票估值走高，但該公司在今年10月就已經坦承今年恐無法達成銷售目標。

光是在2020年一年內，特斯拉的股價就飆漲了743%，而這主要是因為投資人很吃「馬斯克將是顛覆全球汽車產業的天才」這一套說法。Ives表示，特斯拉被視為是一家具顛覆性的科技公司，而非一家汽車製造商，其多出來的身價有很大一部分和馬斯克有關。

有些人批評特斯拉天價般的估值，大多建立在馬斯克對未來產品所做的承諾，但其中許多產品都在承諾多年之後才問世，最典型的例子之一，就是特斯拉電動皮卡Cybertruck在三年前首次亮相時，馬斯克承諾將於2021年開始生產，現在其投產計畫已經延後到2023年，且要到2024年才能提高產量。

最看不慣馬斯克的分析師之一Gordon Johnson表示：「伊隆·馬斯克（Elon Musk）對事實有一種非理性的看法」。當人們說他是天才和創新者時，這都是基於他從未兌現的所有承諾。一旦特斯拉開始像其他汽車製造商一樣被定價，而非根據馬斯克的承諾來定價，未來特斯拉的股價會跌得更兇。他表示，特斯拉若要實現其成長目標，幾乎每年都需要建造新工廠，但其春季在德國和美國德州啟用的新廠迄今仍未全面投產，而中國之前的清零防疫政策導致該國汽車銷售疲軟，其上海廠也不得不減產因應。

Johnson並表示，美國的需求已經崩潰。兩個月前，你的交車等待時間是兩三個月，現在你馬上就可以取車。特斯拉的產量將連續第三個季度超過其銷量，這就符合產能過剩的定義。