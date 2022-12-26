台北市第3選區（中山、北松山）立委補選激烈，民進黨候選人吳怡農25日舉辦「頭家來發問」活動與選民對談，有支持者建議找副總統賴清德同台召喚綠營基本盤，吳怡農今天說，目前還在協調、討論後續活動同台機會。

談到「頭家來發問」活動，吳怡農上午表示，珍惜跟選民面對面溝通的過程，向選民老闆面試，必須做到，唯有透過面對面溝通，才能拉近距離，讓選民了解具體主張，民主競爭要回到政見，會繼續辦客廳會、座談會、廟口開講，也謝謝議員持續為他主辦，面對面溝通爭取大家的支持。

對於有支持者建議吳怡農找賴清德站台，吳怡農說，大家有很多期待，這場選舉大家希望可以重新爭取市民朋友支持，也謝謝議員夥伴過去幾周持續支持，接下來兩周大家會持續在市場、街口看到夥伴，有更多前輩、長輩願意來加持，也都協調當中。

他表示，他知道賴清德也非常關心選情，現在也正在競選黨主席，後續行程安排一旦確認一定報告。吳怡農下午補充指出，不透露雙方對話，目前還在協調、討論後續活動同台機會。

至於如何突破同溫層，吳怡農指出，同溫層突破只有一個方式，就是面對面跟選民溝通、報告，這是為什麼一大早在公園跟做體操的夥伴打招呼，由市議員陪著他一起拜託，必須走出去，不能不能只在社群媒體發文分享，要接觸更多人。吳怡農也拜託多拉票，透過選舉，讓大家看到有建設性的民主競爭是什麼樣子。

對於王鴻薇質疑吳怡農先前公布的民調沒有民調單位？吳怡農指出，民調是委託黨中央執行的，不用太擔心民調數據，民調是客觀數字、就在那邊，最重要的是1月8日大家能不能出來投票，一起支持正向選舉文化。