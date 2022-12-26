嘉義縣東石鄉有1隻台灣獼猴疑遭棄養，在東石大橋附近遊牧式生活1年多，上周三被發現與1隻疑也遭棄的黑狗為伍，有人認為是猴狗相依為命，有人認為猴綁架狗，今天狗被發現死了，嘉義縣家畜疾病防治所解剖相驗後表示，黑狗活活被餓死，胃小到找不到，骨瘦如柴。
上周三家畜所派員到東石救援小黑狗，由於有村民說猴子會餵狗，因而傳為猴子與黑狗相依為命的說法，但昨天下午東石清潔隊發現小狗死了，還吊在樹上，通報縣府，嘉義縣家畜疾病防治所今天解剖。
嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，狗狗有被拉扯到變長條形、脊椎都斷了，骨瘦如柴，還找不到胃，研判是餓到胃都縮小到找不到了，慘不忍睹，有愛心女士協助將狗送火化安葬。
嘉義縣家畜疾病防治所上周接獲民眾通報有猴子綁架狗，21日即派員會同嘉義大學等單位到猴子常出沒地點捕抓未果，而目前猴子行蹤不明，林珮如說，獼猴屬野生動物，交由縣府農業處畜牧科等相關單位，會同專家搜尋及處理。
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