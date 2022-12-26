台中市梧棲國中操場跑道因長期受到風吹雨打及頻繁使用，失去彈性且多處破損，造成師生發生多起被絆倒導致受傷。立法院副院長蔡其昌26日邀集教育部體育署等單位會勘，爭取中央補助1840萬元進行改善，讓全校師生在使用跑道時更安全，並提升學生上課品質。

立法院副院長蔡其昌26日邀集教育部體育署等單位，會勘梧棲國中操場跑道改善計畫，讓全校師生在使用跑道時更安全。（陳世宗攝）

梧棲國中是海線體育重點學校，歷年來培育出許多在體育成績上非常優秀的選手、國手。蔡其昌26日邀集教育部體育署學校體育組副組長潘婉馨，市議員王立任、楊典忠、台中政府教育局體健科長李有峻、梧棲國中校長周宗正、家長會長紀黎瓊等，會勘該校跑道破損問題。

蔡其昌說，梧棲國中跑道因年久失修，為確保學生安全做許多補土的工作，但跑道狀況仍舊非常糟糕，這次爭取1800多萬，由中央來負擔經費支出，以合成橡膠將梧棲國中的跑道翻新，提供孩子一個好的訓練環境，讓學生能夠在安全的環境下學習，也希望他們的體育成績能夠越來越好。

立法院副院長蔡其昌26日邀集教育部體育署等單位，爭取中央補助1840萬元，進行梧棲國中操場跑道改善，讓全校師生在使用跑道時更安全。（陳世宗攝）

蔡其昌指出，這次也一併將跳遠、鏈球的場地進行整理，梧棲國中周邊有許多的居民閒暇之餘也會到學校操場進行運動，因顧及到社區喜歡運動市民朋友的安全，希望提供大家更舒適更休閒的運動環境。感謝各界的關心一同前來爭取相關預算，希望明年能夠盡快發包完工。

體育署學校體育組副組長潘婉馨說，此計劃總經費約1840萬，將進行既有PU跑道及基礎挖除運棄（跑道面m² 3500m²、截根牆及榕樹移除或移植）、跳遠區整修及鏈球場整修、中央草皮區整修及新設排水溝，預計於民國明年4月動工，工程期約240日曆天完成。

市議員王立任、楊典忠強調，感謝副院長今天協助爭取相關預算，替海線的孩子改善學校環境。梧棲國中是梧棲區歷史最悠久的國中，雖然學生數減少，但體育成績的表現卻是越來越優秀，爭取經費就是希望未來能夠培育出更優秀的選手，若有需要地方配合款的協助，他們兩也會盡力在市議會爭取、協調。