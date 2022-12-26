遠傳(4904)、霹靂(8450)、艾創日前舉辦「5G跨時空異地互動劇場與遊戲互動會」，以遠傳5G專網結合浮空投影與即時絢麗特效技術，將台北ATT eLife一樓主題展區、霹靂雲林片場兩地的霹靂明星串聯於同一舞台，打造虛實交錯、零時差的異地共演；另外，台北與高雄夢時代大霹靂一級旗艦店兩地玩家也可同步進行異地VR遊戲互動，搶先體驗元宇宙科技。

遠傳企業暨國際事業群協理張文津表示，霹靂為台灣深具代表性的文創娛樂領航者，遠傳很榮幸能參與由經濟部工業局指導『台灣文化（霹靂IP）異地互動5G創新計畫』，將傳統布袋戲透過5G專網重新詮釋，打造異地同台演出以及VR異地互動，為戲迷創造嶄新娛樂體驗，共同發揚台灣傳統文化。

遠傳5G專網整合演算法串流技術，讓兩地表演者透過浮空投影進行即時4K虛實共演，提供沉浸擬真的展演體驗，這項技術已成功在台北ATT e Life與高雄夢時代完成「一地雙點共演」與「一地雙點共遊」驗證，串聯高雄亞灣區夢境現實館以及高雄夢時代大霹靂旗艦館的兩地霹靂Cosplay、操偶師、歌手，使霹靂群雄零時差相會。

遠傳盼藉由5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，不僅讓霹靂忠實粉絲能持續體驗虛實互動科技，並也為更多優秀IP內容與演出團體打造5G共演模式，協助文化產業豐富影音展演，讓更多民眾享受到5G科技帶來的智慧娛樂生活。