中鋼(2002)周一公布11月自結合併盈餘，11月單月稅前虧損，月比擴大、年比盈轉虧，更年減1.35倍。前11月稅前淨利也年減66.56%。展望明年，中鋼認為，已確立全球鋼市落底回升趨勢，全球鋼市U型反轉機率高，明年有望逐步回升。

中鋼11月營收320.18億元，年減29.29%、月減1.14%；營業損失22.34億元，月增20.06%；稅前淨損27.67億元，虧損擴大為月增91.07%、轉虧為年減135.16%。

中鋼前11月自行結算之合併營業收入4185.96億元，年減2.04%；合併營業利益211.47億元，年減71.44%；自行結算合併稅前淨利262.32億元，年減66.56%。中鋼表示，本年累計合併稅前淨利年減少，主係鋼鐵事業群銷售單價年比增加，惟銷售數量減少，致營業收入略減，且單位成本漲幅大於銷售單價漲幅，致營業利益及稅前淨利減少。

中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，本年累計碳鋼銷售量為797萬7972公噸。

中鋼提到，國際通膨預期觸頂，美國聯準會放緩升息步調，美元指數自高點回落，促使資金回流金融與貿易市場，大宗商品國際報價止跌回穩。

展望明年，供需態勢轉趨良性發展，世界鋼鐵協會先前預測，明年用鋼需求在今年的基礎上再成長1%(約1815萬噸)，其中以印度、東南亞分別成長6.7%、6.0%最為顯著，待大陸解封後、當地疫情好轉，更可望進一步上修。受煉鋼原物料高成本支撐鋼價，近期歐美亞主要鋼廠持續擴大減產與提價，確立全球鋼市落底回升趨勢，全球鋼市U型反轉機率高，明年有望逐步回升。