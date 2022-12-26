25日在台南台鋼獵鷹與台中太陽比賽第3節還剩53秒，遭到太陽洋將馬龍故意推向場邊撞上觀眾席鐵架的獵鷹前鋒胡凱翔，目前醫院檢查並無嚴重傷勢，頭暈狀況也已好轉，接下來就等48小時之後撇除腦震盪疑慮，不過針對馬龍這個完全違反運動精神的犯規動作，T1聯盟到現在還沒有任何加重懲處動作。

獵鷹球團傷情報告如下，「跟大家更新凱翔的傷勢狀況，經過到院檢查並無嚴重傷勢反應，今日頭暈的症狀也已經好轉，但由於後腦勺遭到撞擊，醫生說明若48小時內沒有其他症狀發生就可撇除腦震盪疑慮。」