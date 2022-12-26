藝人宋逸民所屬的「藝起發光」教會，日前爆出女星小甜甜（張可昀）失言遭新戲製片人宋逸民換角，後來又傳出理念不合而退出教會，事後便有多位名人跳出來為小甜甜發聲，並意外扯出一連串教會黑料，在網路上引發爭議。近日甚至有網友挖出過去宋逸民和老婆陳維齡一起上節目時的片段，他還自爆有恐怖的控制及佔有慾，讓當時的主持人庹宗康聽到後都直呼宋逸民是「神經病」。

宋逸民夫婦曾在2013年時一同登上綜藝節目《國光幫幫忙》，宋逸民聊到兩人剛交往時曾因自己生性多疑、敏感，交往初期曾懷疑過陳維齡是否劈腿，因此曾用許多方法測試女方，像是送女方回家後他不會馬上離開，而是故意繞一圈再回到女方家，看陳維齡的房間燈是否有亮，接著再打電話，確認女方是否在約完會後立刻找別人，誇張的行為令主持人庹宗康大罵「你是神經病」，一旁的來賓沈玉琳也表示「你心裡有問題啊！」

除此之外，陳維齡還透露，與宋逸民約完會後因不相信她會乖乖在家，曾在她家樓下等了5、6個小時，等到深夜他看見一名女子上了一台車離開，宋逸民認定該名女子是陳維齡，便發瘋似的開始追車，後來跟著那台車到別人家再繞回陳維齡家，發現下車女子不是陳維齡後，又打給陳維齡要她將燈都打開立刻下樓見面，當宋逸民看著衝下樓還穿著睡衣的陳維齡，才相信女友沒有欺騙他，讓陳維齡忍不住笑稱「我都不知道我在家他那麼忙欸！」

而宋逸民解釋當時因拍戲忙碌，無法隨時待在女方身邊，若是將來要在一起就必須讓他隨時找到人，因此規定她「最好不要出門，或是Call機帶著！」更扯的是，宋逸民若太忙沒時間抓人，還會派弟弟宋達民出馬，查看陳維齡是否有偷化妝或頭上噴定型液，若有就代表她與別人約會，超恐怖的控制慾讓眾人聽了瞠目結舌。