繼基隆大德橋下的河水污染照片傳到國外爆紅後，近日美國論壇《Reddit》的都市地獄版又在瘋傳小朋友在台北的人行道走一走被機車停車格擋住，被迫走到馬路上的照片，引起老外討論，連台灣網友也直呼「人行道接停車格真的太天才」。

《Reddit》的都市地獄版昨天PO出兩張台北人行道的照片，表示台灣的城市有共同的問題，人行道不但少且銜接路型不夠一致。照片上，小朋友們一開始成群結隊、手拉手走在人行道，但人行道遇機車停車格後就消失，逼得小朋友往外走在馬路上，非常危險。

國外網友們看到後留言，「人行道每10英尺（3公尺）的高度和品質不一。對行人來說，很討厭，要小心不要被絆倒，更是輪椅族的殺手」、「道路共享是可行的，只要環境提醒低速行駛及友善的汽車駕駛人」，結果馬上有人回「可惜在台灣不適用，來源：我本人」。

消息傳回台灣的PTT論壇後，引起網友們熱議，直呼這是什麼爛設計，確實常看到一段一段接不起來的人行道，「台灣交通規劃爛到爆啊」、「你把機車格塗掉機車族會出來咬人的」，但也有人緩頰，身為台北人，老實說比以前已經好多了。

更有人指出，比起台北，南部更慘「出台北看看吧，那叫煉獄」、「南部連人行道都沒有」、「台北已經是全台人行道最友善的了，其他縣市根本是十八層地獄」、「台北這樣算地獄？你要不要去台南看看」、「竹北的人行道上還會有汽車勒，人人都要讓」。