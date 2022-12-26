總統蔡英文明（27）日將召開記者會，宣布役期延長決定，而根據本報獨家報導，1年役期適用94次出生者，2024年元旦以後的義務役新兵「加硬嚴訓」操練內容也曝光。相關新聞經轉傳至社群平台Ptt後，也引起了鄉民的熱議，有人更酸喊「家長投民進黨害小孩要延役，再投啊？」

本報報導，根據國防部的規畫，2024年的役男入伍訓練課程，與明年元月起的志願役入伍訓練一樣，在考量戰訓需求、已實戰化為核心，8周課程區分有一般課程、體能戰技、兵器教練、戰鬥教練四大類，並新增合理冒險、戰場抗壓、健康管理、運動科學概論、戰傷救護、求生訓練、戰術行軍等項目。而在部隊訓練上，依照任務需求、部隊屬性，增加中高級專長、新式武器、裝配操作等，藉由完全駐地專長訓練兵科基地聯合演訓及作戰計畫演練等，來強化官兵執行官兵作戰職能。

對此，有Ptt鄉民表示「戰場感受跟一些精修是必要的」，但有更多網友酸喊：「女性也服役才公平」，並直言「要當就好好訓練，不要浪費年輕人時間」、「還在刺槍術，那還不如不要徵兵」、「選後終將面對」；也有人嘲諷「讚啦，請覺青保護好台灣」、「恭喜」、「辛苦啦~保家衛國」、「家長投民進黨，害小孩延役上戰場，再投啊」、「大家一定要抗中保台，去當兵啊」。