「台灣第一名媛」孫芸芸擁有精緻容顏以及完美身材，21歲就嫁給微風集團董事長廖鎮漢，兩人育有一對子女，婚後的孫芸芸以優秀的時尚品味聞名。近日，她選擇飛去澳洲度過聖誕節，並在社群平台上同框愛女廖思惟（Trinity），兩人清涼的打扮與火辣的身材，讓網友大讚：「最美母女檔。」

孫芸芸昨(25)日曬出一系列辣照，只見母女兩人換上清涼的打扮，在溫暖的陽光下，坐在沙灘上擺拍，孫芸芸更是大方露出香肩與纖細的水蛇腰，下身僅穿一件白色的比基尼小褲，大秀一雙美麗長腿，辣度甚至超越身旁的女兒。

年輕貌美的Trinity，也不甘示弱在自己IG上曬出了個人辣照，只見她對著鏡頭，帶著墨鏡遮住半張臉，一頭黑色長髮隨風飄逸，看起來神秘感十足，但是身上卻穿著黑色小可愛，毫不吝嗇地展現超兇事業線，性感的魔鬼曲線絲毫不輸給媽媽。

這對美麗母女出遊照，也釣出女星舒淇、曾馨瑩和「時尚媽咪」Melody（殷悅）等多位名人按讚，還有網友忍不住大讚孫芸芸的凍齡狀態是要「逼死地球上所有女性」、「分不出來誰是媽媽」、「好像姊妹」

而個性調皮的Trinity不忘調侃媽媽在合照中用毛帽遮住眼睛的動作，故意留言虧她：「在這張照片裡妳的眼睛很漂亮」，幽默的發言也讓人看出母女輕鬆逗趣的互動。