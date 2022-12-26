屏東市民生路與民權路口的佐丹奴服飾店，從1992年至今，已連續30年奪下屏東地王寶座。（林和生攝）

屏東縣2023年度公告土地現值出爐，屏東太平洋百貨所在的中正路，以每坪約55萬元，打敗墾丁大街，最高區段地價；至於地王則位於屏東市民生路與民權路交叉口的佐丹奴服飾店，以每坪約67萬元，連續30年蟬聯屏東地王。

屏東縣政府地政處說明，為建立客觀評價作業準則，達成與毗鄰縣市縣內各鄉鎮間地價均衡性，2023年地價區段經縣內各地政事務所檢討結果，地價區段數較2023年增加129個，共計7205個地價區段；其中43.08％區段呈現上漲、0.29％區段呈現下跌、56.63％區段呈現持平。

其中最高區段地價位於屏東太平洋百貨中正路，公告現值每平方公尺16萬5000元，換算每坪約55萬元；最高宗地地價位於屏東市民生路與民權路交叉口土地，公告現值每平方公尺20萬2200元，每坪約67萬元，已蟬聯30年屏東地王。相關資料將在2023年1月1日公告。

地政處表示，公告土地現值漲跌主要是反映實價登錄動態，今年雖受銀行放貸利率調漲及營建成本上升之影響，造成房地產市場交易量縮減，然因六塊厝產業園區、屏東高鐵特定區周邊計畫開發、縣民公園與大武營市地重劃、屏東榮總開幕營運及交通路網等公共建設效益資本化影響及重大建設支撐，整體而言微幅上漲。

交易熱絡地區包含屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮與長治鄉、內埔鄉等鄉鎮，上漲較為顯著地區則有屏東榮總、六塊厝產業園區、太平洋百貨商圈周圍區域。