大安區農會26日首辦「111年度綠色照顧推動示範計畫」成果展；呈現各學員作品及回顧影片，還有志工及學員心得分享及感言。（大安區農會提供）

「風頭水尾」的大安區，因偏鄉農漁村高齡化，大安區農會將居住在農村人口視為農村重要人力資源進行發展，推動農委會設置綠色照顧，辦理多元學習課程、健康供餐服務、提供關懷高齡者服務、改善綠照場域；26日舉辦「111年度綠色照顧推動示範計畫」成果展，期能達到世代協力與傳承，促進農村長者在地健康老化的願景。

大安區農會26日首辦「111年度綠色照顧推動示範計畫」成果展，邀請行政院農業委員會、農糧署、農業局、台中市農會、台中區農業改良場及各界單位共同參與。展中呈現各學員作品及回顧影片；另有講師、志工及學員心得分享及感言。

綠色照顧成果展活動，由總幹事蔡建宗揭開序幕，他說感謝這期間講師、志工、青農及高齡長者們的參與活動課程；綠色照顧三大核心範疇，以透過農業組織互助、綠色元素互動及益康場域互享為基礎，發展綠飲食、綠療育及綠照顧等三大主軸；結合在地農業環境與文化，達到世代協力與傳承，促進農村長者在地健康老化的願景。

蔡建宗表示，明年更響應零飢餓供餐服務，透過專業講師及在地青農前來指導，並結合農會志工，以友善生態環境、自然元素互動打造綠療育、綠照顧，在綠飲食也運用家鄉特色，結合大安農會飛天豬品牌形象，設計在地食材搭配共食飲食活動，不僅增進在地農產品銷售並提升高齡者身心健康。

大安區農會強調，推動綠色照顧不僅可以讓在城市打拼的異鄉遊子少些顧慮，也可以讓在農村居住的高齡者走入人群，大安農會與您相約在2023年2月1日起，每週（三）上午9時至11時安排綠色照顧多元學習課程，為期40週，未來安農除推動綠色照顧外，將繼續秉持「安心呷•農為您•共好和公益」的精神。