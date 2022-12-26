藝人小甜甜(張可昀)日前因理念不合退出宋逸民所屬的「藝起發光」教會，隨後許多名人教友出面指控教會，負面新聞不斷，一向直率敢言的網紅陳沂，今(26日)也加入戰局，她說早在宋逸民剛創辦教會時，就曾猜測有「創教可能性」，畢竟「以神之名搞愛心奉獻是最容易賺錢的」，更狠酸道：「要信邪教不如信我」。

陳沂坦言，身邊有些朋友上教會獲得很大的轉變，「譬如本來沒有自信想法悲觀的，變得比較自信開朗，或是有社恐的，在教會交了許多朋友」，然而陳沂見到宋逸民剛創立教會時，就感到很不以為然，她強調自己並非放馬後炮，因為她早認為創立宗教的同時，可能以愛心奉獻的名義斂財，甚至宗教團體還不必繳稅金。

陳沂表示，她對很多教會的傳教方式相當不以為然，舉例：「像是整天在恐嚇別人末日近了趕快信主，或是什麼都要感謝主，主會賜給你everything，然後自己做壞事又要說主會寬恕自己⋯⋯」她對此哭笑不得：「根本信主自助餐，主又要給你好處又要承擔罪孽。」

話鋒一轉，陳沂強調主沒有問題，有問題的是人為了爭奪利益與權力，扭曲上帝的旨意，「對於這些人的所作所為，主也感到很無奈吧？」隨後狠酸道：「要信邪教不如信我，我主張自己賺錢自己花，根本不需要奉獻給無關的人享受。自己的人生自己掌握，誰管你那些莫名其妙的規約，自由自在不好嗎？」

最後陳沂忍不住嘲諷，每當有人跟她說這樣的想法會下地獄，都會直接回應：「那很好，如果上天堂都是這些假掰、偽善的人，我真的比較想下地獄。整天讚美主累死了！」話一說完，網友紛紛留言表示贊同：「我一直覺得做壞事然後還可以被主寬恕這說法超莫名其妙的」、「遇過信神自助餐，後來受不了斷絕關係」、「任何宗教都一樣，人心最可怕，所以我決定跟隨陳沂教主，自己賺錢自己花，自由自在散播愛！」