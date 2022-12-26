總統蔡英文27日將召開國安高層會議，討論兵役問題，義務役擬恢復1年制，民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農26日下午受訪說，他支持改革訓練內容並適度延長役期，並呼籲國防部應向役男說明，以後進入到軍中，每周會具體做些什麼事，未來要負責什麼樣的任務。

吳怡農透過臉書表示，當選立委以後，他會嚴格的監督國防部，要國軍盡一切的努力讓役男平安回家，並且要讓在部隊的每一天都過得很充實，都能學習到新的技能，「不再覺得當兵是在浪費時間、是在浪費生命。」

吳怡農今天下午拜會無黨籍松山區松基里長黃建賓，接受媒體聯訪。針對兵役改革，吳怡農指出，他主張國防安全應該超越政黨、超越顏色，應該是全民共識，希望任何候選人不要拿兵役改革、國防安全來做選舉的操作。

吳怡農說，中共軍事擴張嚴重影響印太地區安全，許多國家都在提升國防準備，以維護和平、嚇阻戰爭，因此他支持全面改革兵役訓練內容並且適度延長役期。

吳怡農說，呼籲國防部，推出政策同時，向所有的役男和家長們具體報告，以後進入到軍中，每周會具體做些什麼事，未來要負責什麼樣的任務，他相信只有這樣透明的溝通和說明，政策才有機會順利地推出。

對於兵役延長恐衝擊到選情，吳怡農強調，他參選第一天就承諾正向乾淨的選舉，也跟各位報告選舉、問政主軸都會環繞國家安全、提升經濟競爭力，在國家安全這塊，無法否認北京政權花了幾十年時間，不斷提升對台軍事威脅，因此全民必須認真面對，這是攸關國家生存、維護和平最重要的事情。

他強調，兵役制度、國防政策不該淪為選舉操作或政黨操作，更不該說「票投某某某、青年上戰場」，這是相當不負責、甚至不道德的事情，社會非常期待兵役改革，兵役改革除了訓練內容也包括役期調整，現在必須一起面對，行政部分公佈任何政策，社會大眾非常期待有完整說明。

至於現行刺槍術等訓練內容還需要嗎？吳怡農說，刺槍術這件事情其實太細了，需要訓練內容全面改善，如果國防部堅持要刺槍術，相信社會大眾也會期待，國防部給一個清楚的說法，在未來的戰場中，刺槍術的應用和價值。