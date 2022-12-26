知名音樂團體朱宗慶打擊樂團位在新北八里的鐵皮倉庫，昨(25)晚遭大火焚毀，造成部分道具、歷年的檔案資料以及典藏書籍街毀於一旦；對此新北市長侯友宜今(26)日表示，新北市文化局今天將派員偕同樂團人員前往現場進行盤點，市府也會給予全力協助。

侯友宜指出，事發第一個時間即請消防局趕赴現場搶救，過程中造成一名非常勇敢的消防同仁受點輕傷，也即時派消防局長黃德清前去慰問，而倉庫焚毀後，當晚也特別請主管單位文化局跟朱宗慶打擊樂團接洽，朱宗慶打擊樂團今天會跟文化局到現場盤點。

他說，上次紙風車劇團在八里也發生了類似倉庫被焚毀的事件，當時市府也是全力的協助，這次也希望透過全力協助，讓朱宗慶打擊樂團不但能夠根留新北，也能持續地永續經營下去，讓對於音樂文化佔有重要地位的音樂團體給予全力的協助。

新北市文化局表示，得知消息後，文化局長龔雅雯第一時間即去電慰問，並確認火警沒有造成人員傷亡，人身平安，另外朱團隊部門主管經初步盤點，現存於外倉的物品，包括一部分樂團演出的布景、道具、樂器和樂器箱以及團歷年檔案歷史資料、影音作品等皆遭焚毀，所幸團隊所用的服裝與樂器等因近期排練皆放置於樂團，得以倖免。

文化局指出，今日上午已至現場慰問樂團，並表達後續將視樂團需求改予相關協助。