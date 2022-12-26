安唯綾與老公于中中舉辦寶寶性別公布派對。（安唯綾提供）

安唯綾與老公于中中舉辦寶寶性別公布派對。（安唯綾提供）

安唯綾與老公于中中舉辦寶寶性別公布派對。（安唯綾提供）

有「聲樂界林志玲」封號的女星安唯綾，去年初嫁給曾與李佳穎、陳怡蓉、李千娜、劉品言、鍾欣怡等女藝人交往、有「女星殺手」之稱的《必娶女人》導演于中中，她一度為了備孕暫停演藝工作，飛往大陸陪老公拍戲，6日終於宣布喜訊，透露目前懷孕4個月，肚子懷了一個男寶寶，好消息讓家人以及導演老公非常開心。

安唯綾經紀人表示，她因免疫問題以及年紀關係，在備孕中選擇了進入試管療程。2021年做了兩次IVF（試管嬰兒） ，除了胚胎質量不理想外，加上一直沒有好的時間點植入，所以遲遲未做下一步動作；今年8月回台灣做了子宮鏡檢查，在檢查中切除了息肉後，醫生還特別叮嚀她如果沒有要懷孕的話，記得近期要備孕，讓備孕多時的她哭笑不得；結果檢查後的下個週期她竟然真的自然懷孕了！讓她直呼真的好幸運。

目前懷胎4個月的安唯綾覺得兒子很體貼她，這些日子除了脹氣、很容易累，斷片式的睡，沒辦法制止的倒頭睡，以及口味變了，例如以前很喜歡吃海鮮，現在完全無法吃，光聽到關鍵字「蛤蜊」就會覺得噁心想吐，其他完全沒有太多不適。

夫妻倆本來很喜歡女孩，安唯綾家裡也是女孩居多，她也覺得如果是女兒可以融化「中導」的脾氣，結果竟然出乎意料懷了兒子！在揭曉寶寶性別派對中揭開性別是男寶寶時，她還開玩笑說，拜託老公答應她，兒子如果太皮時，「輕輕管教一下就好」。

安唯綾也在社群發文，開心形容「我的人生拼圖完成了一小塊，困難在每一步拼圖的拾起和落下，掙扎在每一次重複的期待和落空」，她說人生不是藍圖，而是拼圖，「這一塊拼圖，夾雜著徬徨與無助」，多年演員的人生後，當她決定按下暫停鍵的那一刻，「我將自己吃好喝好睡好養胖好，在瞬息萬變的資訊洪流裡，我試過各種備孕的方式，但換來的是無數次的失望」，那段時間她看著劇組裡的夥伴們、對著鏡中不自信的自己，流下羨慕的眼淚，「我忘了一切的初衷，要快樂！」

她說，某天陪著先生拍戲殺青告一段落，「他告訴我，支持我去完成所有我想做的事情，潛水、衝浪、旅行和大自然親密接觸，重回我熱愛的工作。 我決定先讓自己開心，再次按下暫停鍵，明年，我們換個心情重新開始吧。沒想到，做了檢查和小手術後的半個月，小寶貝自己來了」，她也稱讚小寶貝很貼心，前期還陪伴媽媽在《美麗人生》客串。並透露幸福來得太突然，已調整工作安排，期待全新的人生角色，「小寶貝非常健康，一切安好。希望我的小小故事能帶給正在備孕的妳大大力量， 別忘了給自己一些留白時間，我們的人生 我們自己掌握」，除了感謝家人永遠給她最堅定溫暖的力量，她也謝謝老公于中中讓她有很開心的孕期。