民進黨今指各地國民黨籍議長有多人涉黑一事，國民黨發言人江怡臻表示，過去這段時間講得非常清楚，是「提名標準」的排黑條款比民進黨嚴格，民進黨卻持續將提名標準放大到所有情境、混淆是非來潑別人髒水，自證九合一敗選後持續不知檢討反省。

江怡臻表示，民進黨所舉出的所謂案例，在各項法律要件上都符合本黨黨章及國家公職選舉相關規定，中選會也已允許這些人參選，更獲得民意認同。反觀民進黨黨內同志指控台南議長選舉染黑、有黑道中常委等疑雲，民進黨至今對此噤若寒蟬、無能處理，呼籲民進黨別再潑別人髒水，把自己家裡先管好再來檢討別人。

江怡臻指出，民進黨推動的所謂「排黑」，其實是假排黑之名、行護航之實，被台北大學撤銷博士學位的立委蔡適應竟要求「選舉公報不強制要求揭露候選人學歷」，並包裹在其排黑的同一提案當中。

江怡臻強調，民進黨的縣市首長光是北台灣就有前新竹市長林智堅、前桃園市長鄭文燦、前宜蘭市長江聰淵及蔡適應等都涉及論文抄襲，根本可以湊一桌打麻將了，難道民進黨口口聲聲要對抗黑金，原來其目的是為了隱藏自身過錯、認真檢討他人？民進黨對已服刑結束、緩刑的前科放大檢視，卻不正視自身涉及論文抄襲，有如詐欺學位、詐騙選民的行徑，選民絕不接受。

江怡臻呼籲，民進黨若始終不敢面對自己染黑與詐欺學位等爭議，卻繼續潑別人髒水，繼續上演「綠能你不能」的雙標作為，人民將會發覺民進黨不知反省，必會繼續用選票給傲慢的民進黨教訓。